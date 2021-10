Primo consiglio comunale per Samuele Consonni a Verano Brianza Si terrà lunedì 18 ottobre, alle 20.30, il primo consiglio comunale dell’era Samuele Consonni come sindaco.

È convocato il consiglio comunale di Verano Brianza. L’appuntamento è per lunedì 18 ottobre alle 20.30 in sala consiliare (si entra solo su prenotazione chiamando in Comune, ufficio Segreteria, nda). Sarà la prima seduta per la nuova amministrazione guidata da Samuele Consonni che presterà giuramento come primo cittadino di Verano Brianza e formalizzerà la nuova giunta composta da Paolo Caglio (vicesindaco), Erica Spicci (Servizi sociali), Natalino Caglio (Bilancio) e Beatrice Occhionero (Sport e Politiche giovanili).

