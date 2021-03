I lavori in via Corbella

Carate mette mano ai marciapiedi in sette strade: primo cantiere in via Corbella Sono partiti in via Corbella a ad Agliate i lavori per il rifacimento di sette marciapiedi in altrettante strade sul territorio di Carate Brianza.

Il primo a finire sotto ai ferri è il marciapiede di via Corbella ad Agliate, fortemente ammalorato: i mezzi sono al lavoro da lunedì 22 marzo. Ma il piano dei cantieri per la sistemazione e il rifacimento dei marciapiedi a Carate Brianza, stando al cronoprogramma, proseguirà fino al termine di maggio.

Sette le vie interessate dai lavori, che verranno realizzati non contemporaneamente ma in maniera sequenziale. La polizia locale ha emesso un’ordinanza per garantire lo svolgimento delle opere, che comporteranno qualche piccolo disagio a pedoni e automobilisti: sospensione temporanea di alcuni stalli di sosta, restringimenti di carreggiata o sensi unici alternati. Dopo via Corbella, si rifaranno il look i marciapiedi di corso Libertà, via Bologna, via Moscatelli - Rivera - Montessori, via Turati.

