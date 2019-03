Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Primarie Pd: vince Zingaretti, con il 68% a Monza e il 62% in Brianza Pochi dubbi anche a Monza e Brianza nella scelta per il nuovo segretario del Pd: nel capoluogo Zingaretti vince con il 68%, in provincia con il 62%. Solo a Barlassina Martina ha più voti.

I circoli a gennaio avevano premiato, di un soffio, Giachetti. Ma al voto di domenica per le primarie Pd stravince Zingaretti. Il nuovo segretario politico del Partito democratico ha raccolto a Monza domenica 3 marzo 2.376 preferenze che corrispondono al 68.22% del totale. Il presidente della Regione Lazio ha sfiorato in molti seggi il 70% e non è mai andato sotto il 64%. Al secondo posto Martina con 637voti, il 18.29% del totale, mentre a Giachetti 470 schede che equivalgono al 13.49% dei voti. A Monza hanno partecipato alle primarie del partito 3.502 persone, il picco al seggio 6 del circolo Cattaneo con oltre mille votati (era il seggio che sommava il maggior numero di sezioni elettorali).

In Brianza Nicola Zingaretti ha raccolto il 62,32% (con 11.691 voti) contro il 23,99% di Martina (4.501 voti) e il 13,68% di Giachetti (2.567 preferenze). Solo a Barlassina Martina ha sconfitto il nuovo segretario Pd di due schede. Nella provincia Mb hanno votato 18.892 persone.

