Primarie del centrosinistra a Monza: vince Paolo Pilotto per 14 voti, sfiderà Dario Allevi

Paolo Pilotto è il candidato sindaco per il centrosinistra di Monza. Sarà lui, dunque, e non Marco Lamperti a sfidare il sindaco uscente, Dario Allevi. Alle primarie del centrosinistra di Monza di domenica 13 marzo, hanno votato 1.869 elettori: Lamperti ha conquistato 924 preferenze, Pilotto 938.

Paolo Pilotto e Marco Lamperti commentano i risultati delle elezioni primarie: è la sera di domenica 13 marzo 2022

Parole al miele anche per il vincitore, Pilotto: «Qualcuno si aspettava delle scaramucce e non sono arrivate perché noi abbiamo un manifesto, quello del centrosinistra, da portare avanti. È il nostro spirito guida. La coalizione è partita con sette soggetti, adesso è arrivata a dieci (Pd, Azione, Italia viva, LabMonza, MonzaAttiva, Possibile, EuropaVerde, Sinistra italiana, ArticoloUno, Partito socialista). È giusto aver consentito ai cittadini di scegliere. Non su una variazione sul tema ma con elementi di sottolineatura. È stato un testa a testa speculare al modo in cui hanno fatto campagna elettorale, sempre insieme, complementari l’uno all’altro. Gli ultimi giorni la gente ci chiedeva se non fosse possibile fare un duumvirato».

