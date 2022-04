Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Magico ciliegio Vergo Zoccorino - foto per gentile concessione di Alessandro Viganò

Prima fioritura per il magico ciliegio secolare: inizia il pellegrinaggio a Vergo Zoccorino Centinaia di visitatori a Vergo Zoccorino nel primo weekend di fioritura del ciliegio secolare: inizia il pellegrinaggio e si rinnovano le raccomandazioni per il massimo rispetto alla pianta e ai campi coltivati circostanti.

Primo week end di fioritura per il magico ciliegio di Vergo Zoccorino. Centinaia i visitatori. Tra sabato e domenica l’albero monumentale di Cascina Casanesca ha attirato nella frazione besanese parecchia folla. Lo spettacolo durerà per un decina di giorni, tempo atmosferico permettendo.

Le raccomandazioni ai visitatori sono di non danneggiare il ciliegio selvatico: vietato calpestare le radici e salire sui rami. Massimo rispetto anche per i campi coltivati che circondano il ciliegio: per raggiungerlo bisogna seguire i sentieri segnalati ed evitare di calpestare i terreni.

