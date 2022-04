Prezzi delle case, quanto costa comprare a Monza e in Brianza Analisi del secondo semestre 2021 della Commissione Immobili della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi: a Monza, in media, il prezzo è di 2.995 euro al metro quadrato, 2.000 euro in provincia.

Pandemia, inflazione e crisi economica pare non abbiano influito sui prezzi degli immobili. Secondo l’analisi del secondo semestre 2021 della Commissione Immobili della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, a Monza, in media, le case costano 2.995 euro al metro quadrato per gli appartamenti nuovi (classe energetica A-B), con una crescita del 4,9% rispetto al 2020.

Dove le case si pagano di più? Ovviamente nel centro storico, 4.850 euro al metro quadrato in media (+3,2% in un anno). Poi nella zona Parco - Villa Reale (4.075 euro al mq +4,5%). È invece stabile la zona delle Grazie Vecchie - San Gerardo, 3.475 euro al metro quadrato. Sempre secondo l’osservatorio, in città, San Biagio - San Gottardo (3.525 euro al mq, +7,2%) sono le zone dove i prezzi sono tra i più elevati. Così anche via San Carlo e Largo Molinetto, 3.025 euro al metro (+ 6,1%). Medesima percentuale di crescita anche a San Fruttuoso (costo medio 2.625 euro al mq).

A livello di crescita percentuale volano la zona Libertà - Stadio con un +11,4% (2.450 euro al metro quadrato) e San Rocco e Sant’Alessandro (+10,7%, 2.325 euro al metro quadrato). Nelle altre zone della città prezzi cresciuti del 5,4% alla Taccona-Rondò dei Pini ( 2.425 euro) del 7,1% a Cederna-Cantalupo (2.250 euro mq) e del 2,4% a Sant’Albino (2.150 euro al mq (+2,4%).

Per quanto riguarda invece il resto della Brianza, il prezzo del nuovo si aggira attorno ai 2.000 euro al metro quadrato con un mercato immobiliare stabile. I prezzi più elevati sono a Vimercate centro (3.300 euro al metro quadrato, stabili) e ad Arcore (2.500 euro, invariati) mentre ammontano in media a 2.400 euro ad Agrate Brianza dove si è registrata una crescita del 4,4%. Prezzi al metro quadrato in salita anche ad Aicurzio (+8,1%) con quotazioni massime di 2.000 euro al metro, come a Burago Molgora (+ 2,6%).

Nella Brianza nord crescono le valutazioni al metro quadrato a Lissone (2.600 euro in media +4%) e a Giussano, 2.400 euro (+9,1%). Quotazioni stabili a Desio (2.450 euro al metro quadrato) e a Seregno (2.400 euro).

Numeri che secondo il vicepresidente della Camera di Commercio Carlo edoardo Valli attestano come il 2021 si sia chiuso: « all’insegna della fiducia: le prospettive di cambiamento - ha detto - ci mettono nelle condizioni di progettare contesti abitativi nuovi o riqualificati e sostenibili» «Dall’analisi degli ultimi dati si conferma la tendenza positiva evidenziata nel 2020 - ha detto Beatrice Zanolini consigliera di Camera di commercio -: la Brianza continua ad attrarre per la qualità della vita percepita, con caratteristiche premianti nel post pandemia. La domanda cresce soprattutto per gli edifici recenti, spesso soggetti a interventi di riqualificazione incentivata, indicando un mercato appetibile sia per chi compra casa per viverci, sia come investimento».

