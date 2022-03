Prezzi dei carburanti alle stelle, gli autotrasportatori: «Meglio fermare i camion» Il costo del gasolio negli ultimi mesi è salito del 30 % facendo lievitare i costi totali del 6%. Il caro carburante e l’aumento esponenziale dei costi, lievitati ancora di più da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, stanno mettendo al tappeto il settore dell’autotrasporto.

“A questo punto conviene quasi lasciare i camion fermi, altrimenti si va sotto come costi di gestione. La situazione è fuori controllo, va affrontata a livello europeo, bisogna trovare strumenti eccezionali”. Il caro carburante e l’aumento esponenziale dei costi, lievitati ancora di più da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, stanno mettendo al tappeto il settore dell’autotrasporto.

Lo conferma Claudio Riva, imprenditore brianzolo, presidente regionale di questo comparto per Confartigianato, associazione di categoria che proprio nei giorni scorsi ha chiesto al Governo, in un incontro con la viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile Teresa Bellanova, una clausola di adeguamento dei costi di trasporto al costo del gasolio che permettano di tenere il passo dei continui aumenti e di non viaggiare in perdita.

Il problema vero, ormai sembra essere proprio questo: i margini ordinari di un autotrasporto sono tra il 5 e l’8% ma il costo del gasolio negli ultimi mesi è salito del 30 % facendo lievitare i costi totali del 6%. Come dire, insomma, che si lavora per niente.

“Non ci sono più margini - continua Riva - non sappiamo dove andarli a recuperare e anche il committente è in una situazione del genere. La nostra base è in subbuglio, c’è il rischio che alcune aziende chiudano, o almeno che preferiscano tenere i camion fermi per un po’”.

Il provvedimento auspicato dal settore, quello del l’adeguamento del prezzo del trasporto a quello del gasolio, sarebbe un passo importante,ma bisogna farlo subito. Alcune aziende, soprattutto i gruppi più grossi, applicano già la regola del full surcharge, che prevede, appunto, l’indicizzazione del prezzo del gasolio. Ma quelle più piccole non hanno questo ’paracadute’ è la situazione per loro è ancora più grave.

“Si fa fatica - ripete Riva - bisogna intervenire subito. Il provvedimento può essere scritto in due giorni e reso operativo in tre giorni. Sarebbe importante per tranquillizzare gli operatori”.

Il comparto, tra l’altro, già di suo deve anticipare molte delle spese e aspettare di essere pagato in tempi molto più lunghi: 30 giorni o meno per carburante, stipendi, autostrade e 60 o anche 90 fino a 120 giorni di attesa per incassare il dovuto in relazione al lavoro eseguito. Una circostanza che prima, in un contesto diverso, veniva sopportata. Ora però il peso da sopportare sta crescendo a dismisura esasperando soprattutto chi per dimensioni non ha le spalle abbastanza grosse per farsi carico di tutto ciò. Anzi, in pratica lavora in perdita. Ma non è una situazione che si può sopportare a lungo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA