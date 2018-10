Previsioni meteo, pioggia e freddo sulla Brianza. Previsto maltempo per il ponte di Ognissanti Il maltempo, all’improvviso, sul Nord Italia. Tra le giornate di sabato e domenica saranno soprattutto Liguria, alto Piemonte, medio-alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Umbria, ovest Abruzzo e ovest Sardegna ad essere interessate dalle piogge più intense. Pioggia anche per il ponte di Ognissanti.

Il maltempo, all’improvviso, sul Nord Italia. Tra le giornate di sabato e domenica saranno soprattutto Liguria, alto Piemonte, medio-alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Umbria, ovest Abruzzo e ovest Sardegna ad essere interessate dalle piogge più intense e persistenti. In 48 ore possibili picchi superiori ai 250-300 millimetri di pioggia su alto Piemonte, Alpi e Prealpi centro-orientali (segnatamente sui rilievi lombardo-veneti), Trentino, Bellunese, Carnia, Prealpi Giulie, Liguria di Levante e Appennino di spartiacque tra Cuneese e Savonese e tra Genovesato e Alessandrino: in tutti questi territori non si escludono già locali problematiche di carattere idrogeologico. Nevicate copiose sono attese sulle Alpi a quote medio-alte, in questa prima fase soprattutto su Alpi centro-orientali. Meno coinvolto invece il Sud Italia e il medio-basso versante adriatico (Romagna compresa), almeno in una prima fase, con clima più asciutto e mite complice i venti di caduta dalla dorsale appenninica.

Il ponte di Ognissanti

Anche nel periodo del Ponte di Ognissanti la situazione meteorologica sull’Italia rimarrà caratterizzata da condizioni spiccatamente instabili e a tratti anche perturbate, a seguito di una costante ventilazione dai quadranti meridionali che favorirà ancora la possibilità piogge sparse specie sulle regioni settentrionali della Penisola. Sul Mediterraneo occidentale persisterà infatti una circolazione depressionaria il cui movimento verso Levante risulterà ostacolato dal notevole rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull’Europa sud-orientale, i cui massimi andranno a posizionarsi indicativamente tra Mar Egeo e Penisola balcanica.

Saranno ancora le regioni di Nordovest e del medio-alto versante tirrenico che con buona probabilità dovranno fare i conti con cieli molto nuvolosi e piogge a tratti diffuse, anche intense a ridosso dei rilievi montuosi, segnatamente l’1 novembre. Situazione dunque da tenere monitorata anche a seguito delle forti precipitazioni attese tra le giornate di sabato 27 e martedì 30 ottobre. Situazione in deciso miglioramento invece al Sud e sul medio versante adriatico, in un contesto termico decisamente mite e con temperature superiori alla medie del periodo. Per il periodo 2-4 novembre situazione ancora molto complessa a livello previsionale, ma ancora una volta i versanti occidentali potrebbero rimanere ancora interessati da maggiore nuvolosità con possibili precipitazioni: stante l’attendibilità bassa della previsione, seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA