Presunta truffa ad abbonati di finte riviste delle forze dell’ordine: 18 arresti della Finanza di Monza Avrebbero commesso “sistematicamente” truffe ai danni di abbonati a riviste apparentemente riconducibili alle forze dell’ordine obbligandoli, con ripetute telefonate, a saldare migliaia di euro di presunti debiti legati agli abbonamenti stessi. Una presunta organizzazione criminale è stata sgominata dai i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza - guidati dal colonnello Massimo Gallo: 18 arresti.

Avrebbero commesso “sistematicamente” truffe ai danni di abbonati a riviste apparentemente riconducibili alle forze dell’ordine obbligandoli, con ripetute telefonate, a saldare migliaia di euro di presunti debiti legati agli abbonamenti stessi. Una presunta organizzazione criminale sgominata dai i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza - guidati dal colonnello Massimo Gallo - che nelle prime ore di martedì 6 febbraio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza nei confronti di 18 persone – residenti nelle province di Milano e di Monza e Brianza – indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Dettagli dell’operazione, chiamata “Safe Magazine”, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Monza, cui parteciperanno il Procuratore Capo di Monza, Luisa Zanetti, il Sostituto Procuratore Michela Verisini, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, genererale B. Paolo Kalenda, ed il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza, colonnello Massimo Gallo.

