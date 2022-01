Presidente della Repubblica, vertice di maggioranza: intesa su un “Mattarella bis” Fonti di maggioranza l’avrebbero confermato dopo un vertice, Renzi: «L’intesa su Mattarella è una grandissima gioia», Berlusconi in una telefonata gli avrebbe assicurato il sostegno di Forza Italia. Salvini: «Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare». Meloni: «Non voglio crederci».

Elezione del Presidente della Repubblica, si prospetta un “Mattarella bis”. Fonti di maggioranza - come riporta l’agenzia Ansa - avrebbero confermato il raggiungimento di una intesa, durante un vertice, sul bis per Sergio Mattarella. Matteo Renzi lasciando la riunione si è sbottonato dicendo: «L’intesa su Mattarella è una grandissima gioia». Anche il premier Draghi avrebbe definito “opportuno” che il presidente resti al Quirinale «per il bene del Paese» e garantire stabilità

Conclusa la settima votazione, dopo lo spoglio effettuato personalmente dal presidente della Camera Roberto Fico non è stato raggiunto il quorum è fissato a 505 voti. Per Sergio Mattarella i voti sono stati 387, per Carlo Nordio 64, Di Matteo 40, Casini 10. L’ottava votazione è prevista per le 16.30. I capigruppo di maggioranza si recheranno alle 15 al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedergli la disponibilità per un secondo mandato.

«Oggi pomeriggio rieleggeremo un grande presidente. #Mattarella #Quirinale» ha scritto su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci. Anche Silvio Berlusconi ha avuto una lunga telefonata con il presidente della Repubblica. Sempre secondo l’Ansa gli avrebbe assicurato il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione mentre Matteo Salvini ha detto: «Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi». Un intervento che non è piaciuto a Giorgia Meloni che su twitter ha scritto: «Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci».

