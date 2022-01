Presente e futuro incerto del settore spettacolo, se ne parla al Bloom di Mezzago Con la recrudescenza della pandemia il locale di via Curiel ha di nuovo spento gli amplificatori. Sabato 22 dalle 21 verrà proiettato il documentario “Bauli in piazza. Il racconto” cui seguirà un confronto sulle difficoltà del settore.

Una serata per raccontare cosa è successo, cosa sta accadendo e il futuro incerto del settore spettacolo. È quella organizzata per sabato 22 al Bloom di Mezzago. Nel locale di via Curiel, dove ormai da qualche settimana gli amplificatori sono stati spenti a causa dell’ennesima recrudescenza della situazione pandemica, a partire dalle 21 verrà proiettato il documentario “Bauli in piazza. Il racconto” sull’esperienza dell’omonima associazione di promozione Sociale, formata da Professionisti e imprese del settore dello spettacolo, della musica, degli eventi.

La proiezione sarà seguita da un confronto con la partecipazione di Silvia Comand e Maurizio Cappellini dell’associazione, del senatore Roberto Rampi (Senatore capogruppo PD in Commissione Cultura e Istruzione Senato, Vice Presidente Commissione Cultura al Consiglio d’Europa), di Andrea Cegna (Tour Manager/responsabile di produzione) ed altri ospiti in sala.

