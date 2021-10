Presentato Seregnostore.it, il market place del commercio locale A inaugurare l’attività dell’associazione territoriale Alta Brianza, che comprende 1.200 commercianti di 18 comuni, sono stati i seregnesi di “Vivi Seregno” con la presentazione del market place “Seregnostore.it”.

A inaugurare l’attività dell’associazione territoriale Alta Brianza, che comprende 1.200 commercianti di 18 comuni, giovedì 28 ottobre, a Desio nella sala Piero Maggio della Confcommercio sono stati i seregnesi di “Vivi Seregno”, la rete d’impresa di negozi storici e di qualità, del distretto urbano del commercio, dove il presidente Maurizio Lissoni, ha presentato “Seregnostore.it”, il nuovo market place, il primo in tutta la Brianza, nel settore del commercio.

A dare il benvenuto c’era Simone Errico, segretario di Alta Brianza, il quale ha presentato e poi ceduto la parola agli ospiti: Alberto Rossi, sindaco di Seregno, Ivana Mariani (assessore alle attività produttive), Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Roberto de Santis, vice presidente vicario di Alta Brianza.

Barbieri ha ricordato che viene presentata una realtà di rilievo che è un passo importante nel commercio: “Oggi non ci deve essere più la fisicità del negozio e la concorrenza sleale col digitale - ha detto - ma deve essere una complementarietà. Una integrazione tra online e la fisicità. Il digitale è il valore aggiunto per il negozio”.

Rossi ha sottolineato come “la presenza di Barbieri sia molto importante e da valore all’iniziativa. L’annunciato sito Seregnostore ha suscitato molta curiosità tra i miei concittadini e promuove in misura maggiore la vocazione commerciale della città. Debbo dire che è stata un’intuizione molto positiva e felice ed è sicuramente uno scatto elevato in avanti. L’online non è nemico del territorio ma è la strada del futuro. Un punto di svolta, non un punto di arrivo ma di partenza”.

Ivana Mariani ha espresso sentimenti di riconoscenza nei confronti di Confcommercio, verso Vivi Seregno braccio operativo di Confcommercio, verso i negozianti.

“È con un pizzico di orgoglio - ha proseguito - che osservo questo cambiamento a cui ha contribuito anche l’amministrazione comunale con un finanziamento”.

Maurizio Lissoni prima di spiegare nel dettaglio la nuova piattaforma ha affermato: “È il coronamento di un sogno iniziato nel 2019, ma anche la realizzazione di un progetto concreto tra pubblico e privato. È la volontà di stare sul territorio e sul mercato. Il primo marketplace in Italia, una pietra su cui costruire ancora tanto. Il centro commerciale all’aperto di Seregno 20 e più anni fa è stato pedonalizzato adesso entra il digitale”. Il sindaco Rossi è stato il primo ad acquistare prodotti online sulla piattaforma.

“Seregnostore.it”, è la piattaforma che unisce digitalmente tutti i commercianti, imprenditori ed associazioni seregnesi, per formare un unico spazio di navigazione digitale facile per tutti gli utenti. Una rete virtuale nella quale per effettuare acquisti, donazioni, iscrizioni presso realtà legate esclusivamente al territorio di Seregno. Le linee guida sono: “think different”, “Be local”, “live as you are” e “staytuned”. I sostenitori della piattaforma sono: ConfCommercio Alta Brianza; comune di Seregno che ha finanziato il 50 per cento della piattaforma, mentre il resta 50 per cento è giunto dall’aiuto dei commercianti che hanno aderito; commercianti e associazioni aderenti.

Nella piattaforma sono, per ora, inseriti 10 mila prodotti dei primi 20 negozi che hanno aderito, su quasi 700 che vanta Seregno, di cui 300 nel solo centro storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA