Preoccupazione per i nuovi ponti sull’Adda, i sindaci del Vimercatese incontrano il presidente della Provincia I due viadotti potrebbero condizionare in maniera pesante la viabilità di una parte della Brianza Est. Il portavoce dei primi cittadini Andrea Esposito: «Incontro molto positivo, condivise le criticità prospettate»

Incontro proficuo tra la Provincia di Monza e alcuni sindaci del vimercatese per discutere dei nuovi viadotti che collegheranno Calusco d’Adda e Paderno d’Adda. I due Comuni in Provincia di Bergamo potrebbero condizionare in maniera pesante la viabilità di una parte della Brianza Est. Ad incontrare il presidente Luca Santambrogio e il suo vice Riccardo Borgonovo si sono presentati martedì mattina 8 febbraio i sindaci Andrea Esposito di Bernareggio, Matteo Baraggia di Aicurzio, Mauro Colombo di Bellusco, Daniele Nava di Carnate, Giuseppe Colombo di Cornate d’Adda, Massimiliano Rivabeni di Mezzago, Kristina Loukanien di Ronco Briantino e Carla Della Torre di Sulbiate.

«È stato un vertice molto positivo – ha affermato Esposito come portavoce dei sindaci - sia Santambrogio, che Borgonovo hanno ascoltato e condiviso le criticità e i dubbi che abbiamo su queste due nuove infrastrutture soprattutto per la nostra viabilità locale».

La Provincia di Monza proprio su questo tema sta cercando di coordinarsi anche con Lecco e Bergamo. Inoltre i tecnici di via Grigna si sono presi l’impegno di approfondire l’argomento per suggerire degli accorgimenti viabilistici per rendere più scorrevole il traffico in quella parte di vimercatese, che rischia di rimanere schiacciato tra i ponti, Pedemontana e la Tangenziale Est. Intanto si attende anche una risposta o meglio una convocazione da parte dell’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Claudia Terzi. Proprio la settimana scorsa le diverse amministrazioni avevano scritto una lettera congiunta per chiedere un confronto sulla realizzazione dei ponti tra Calusco e Paderno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA