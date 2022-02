Premio “Borsa formazione e lavoro Pino Airò”: finanziati due progetti in memoria del magistrato Selezionati dalla commissione esaminatrice “Carburia.MO! nuove competenze per gli addetti ai distributori di carburante su Monza e Brianza” e borse lavoro in ambito informatico per ragazzi detenuti nel carcere minorile Beccaria”.

Nuove competenze per addetti ai distributori di carburante a Monza e in Brianza con “Carburia.MO!” e borse lavoro in ambito informatico per ragazzi detenuti al carcere minorile Beccaria. Sono questi i progetti selezionati con il premio “Borsa formazione e lavoro Pino Airò”, istituito in memoria del magistrato già presidente della Sezione Penale al Tribunale di Monza e prematuramente scomparso nel novembre del 2019. Svolse per più di 30 anni le funzioni di giudice penale, divenendo uno dei riferimenti principali per gli operatori di giustizia, le istituzioni locali e i cittadini. Fu proprio in questo contesto che nel 2018 nacque il Protocollo di intesa interistituzionale di Monza e Brianza per la “Promozione di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, adulti e minorenni, degli ex detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna” ed è in tale solco, con l’obiettivo di proseguire l’impegno del giudice scomparso, che è stato istituito il premio odierno. Grazie alla generosità dei sottoscrittori del protocollo e dei tanti che hanno alimentato il premio è stato possibile sostenere entrambe le progettualità che hanno partecipato al bando.

Con “Carburia.MO!” 12 persone adulte potranno accedere a un percorso formativo per la distribuzione di carburanti liquidi, gassosi ed elettrici, grazie a un progetto promosso dalla cooperativa sociale CLOM in rete con le cooperative Buenavista e Il Ponte, il Ccb, Colombo Biagio s.r.l., Aevv Impianti srl, l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Milano e Lodi, il centro diurno Ergopterapico - Comune di Monza, l’associazione Carcere Aperto - Volontariato carcerario e la Caritas del territorio. Al termine del percorso formativo, saranno attivate quattro borse lavoro. Con il secondo progetto, presentato dalla cooperativa sociale Universo in rete con il carcere minorile Beccaria di Milano, l’obiettivo è invece rafforzare competenze in ambito informatico. Previste, inoltre, due borse lavoro per sviluppare esperienze e competenze professionali, in linea con le richieste del mercato; individuato un minore beneficiario della borsa, con cui sviluppare un lavoro di formazione e avviamento al lavoro, in una sorta di laboratorio interno. La seconda borsa sarà destinata al docente, un istruttore detenuto, che si occuperà di formare lo studente. La partecipazione e il conseguente finanziamento del progetto restano aperti a chiunque: enti o privati interessati a ricordare la persona di Pino Airò e a sostenere un’iniziativa di carattere sociale. Per info: fondazionemonzabrianza.org. È possibile continuare a sostenere la nuova edizione del Premio, che sarà lanciata nel 2022, con un bonifico a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299. Causale: Premio Pino Airò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA