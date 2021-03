Prefettura di Monza in via Montevecchia: iniziati i lavori per i nuovi uffici, trasloco da via Prina tra nove mesi L’ha comunicato l’Agenzia del Demanio: «In corso un piano di razionalizzazione con la sistemazione di 2.200 metri quadrati su tre piani. Si lasceranno spazi in affitti con un risparmio di 300mila euro all’anno»

Occorreranno circa nove mesi prima che la Prefettura di Monza si trasferisca nel complesso demaniale di via Montevecchia, a Monza, già sede della Questura. Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’approntamento dei nuovi uffici. Come spiegato dalla Agenzia del Demanio è in corso un piano di razionalizzazione con la sistemazione di alcuni spazi - per un totale di 2.200 metri quadrati su tre piani.

Una volta pronti i nuovi spazi la Prefettura si trasferirà in toto in via Montevecchia (compresa la residenza del prefetto Patrizia Palmisani) lasciando gli attuali spazi in affitto di via Prina: «con un risparmio di 300mila euro l’anno» di legge nel sito del Demanio.

Il progetto prevede che al piano rialzato saranno realizzati i servizi condivisi Prefettura-Questura con un front office, la sala d’accoglienza dedicata e una sala riunioni per circa 60 persone, al secondo piano saranno organizzati uffici e servizi di supporto alle attività della Questura, ed al terzo piano sarà realizzato l’alloggio del Prefetto con la zona di rappresentanza e la foresteria.

