Precipita dal tetto in un cantiere scolastico di Monza, ferito un operaio di 39 anni L’infortunio è avvenuto lunedì 21 dicembre in via Camperio: un 39enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale

È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, ma non è fortunatamente in pericolo di vita un operaio 39enne vittima lunedì 21 dicembre, nel pomeriggio, di un incidente sul lavoro a Monza, in un cantiere di via Camperio.

Durante i lavori di ristrutturazione di un istituto scolastico l’operaio è caduto dal tetto del fabbricato sul balcone del primo piano. Sul posto, oltre a personale sanitario inviato dal 118 (un’ambulanza e un’automedica) e una pattuglia della polizia locale, sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero dell’infortunato, trasferito poi in ospedale.

