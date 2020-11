Precipita dal terzo piano, grave in ospedale: l’ipotesi di un gesto legato alla positività al Covid È ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, una donna di 50 anni che all’alba di martedì si è lasciata cadere dal balcone di casa a Lentate sul Seveso. Un gesto, secondo quanto è stato ricostruito, da ricondurre a problemi depressivi legati alla positività al Covid-19.

Il suo gesto, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe da ricondurre a problemi depressivi legati alla positività al Covid-19. È ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, una donna di 50 anni che all’alba di martedì si è lasciata cadere dal balcone di casa, al terzo piano di una palazzina a Lentate sul Seveso. La donna, impiegata e sposata, è stata soccorsa è trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche i carabinieri cui è stato affidato il compito di far luce sulla vicenda e i vigili del fuoco di Lazzate.

