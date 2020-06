Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza - La sede centrale delle Poste, in corso Milano

Pratiche di successione: a Monza e Brianza il servizio online delle Poste Poste Italiane attiva anche a Monza e Brianza il servizio online per attivare le pratiche di successione: come fare.

Parte in provincia di Monza e Brianza il nuovo servizio di Poste Italiane per la richiesta online delle pratiche di successione: lo comunica la società, evidenziando che “i cittadini potranno avviare via internet la pratica di successione attraverso una modalità semplificata nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale”.

Per ottenere la dichiarazione di credito, il documento necessario per la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, è infatti necessario compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e selezionare uno dei 950 Uffici Postali abilitati nella Regione di cui 80 già in provincia di Monza e Brianza.

Una volta ricevuta online la Dichiarazione di Credito, l’erede o il soggetto legittimato si recherà nell’Ufficio Postale selezionato per la presentazione della Dichiarazione di Successione insieme ai documenti originali, riducendo in maniera notevole i tempi dell’intera richiesta.

«Questa nuova modalità di accesso al servizio che parte oggi in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – ha commentato Giovanni Accusani, Responsabile Mercato Privati Macro Area Nord Ovest di Poste Italiane - conferma il processo di digitalizzazione avviato da Poste Italiane. Un impegno concreto per il Paese che, attraverso nuovi canali di accesso ai servizi, permette di intraprendere un percorso di trasformazione digitale in grado di interpretare e anticipare i bisogni dei cittadini.»

Per accedere al nuovo servizio digitale è possibile collegarsi al sito poste.it ed accedere alla sezione “Servizi al Cittadino”, “Successioni”.

