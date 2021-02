Poste Italiane rassicura Usmate: «I ritardi nella consegna della posta sono superati» Poste Italiane ha mandato una lettera al sindaco Mandelli nella quale ha rassicurato il primo cittadino, e tutta la popolazione, circa il superamento dei problemi nella consegna della posta registrati nelle ultime settimane.

I disagi nei servizi postali a Usmate Velate sono superati. Questo è quello che afferma Poste Italiane nella risposta alla lettera che il sindaco Lisa Mandelli aveva fatto pervenire alla società nei giorni scorsi. Nella missiva, il primo cittadino aveva dato voce alle numerose segnalazioni in merito a disguidi e ritardi nella ricezione della posta pervenute dalla cittadinanza.

«A seguito di un’attenta attività di verifica condotta sul centro di distribuzione competente, sono emerse alcune code di lavorazione registrate durante il mese di dicembre 2020, principalmente attribuibili all’intenso traffico che ha caratterizzato il periodo festivo, congiuntamente all’assenza di parte del personale a causa dell’emergenza sanitaria in atto - si legge nella risposta di Poste Italiane -. Allo stato attuale, tutte le zone di recapito interessate risultano regolarmente coperte dal personale in servizio nonché prive di giacenze».

«Innanzitutto ringrazio Poste Italiane per la celerità con cui ha dato riscontro alle mie sollecitazioni e all’operatività che ha permesso di azzerare il disagio sulla corrispondenza - commenta il sindaco Mandelli - rinnovo anche da parte mia il ringraziamento per la preziosa collaborazione e per la presenza sul territorio in questo momento critico, con l’auspicio che questo nuovo canale di comunicazione ci dia la possibilità di dialogare rapidamente in caso di necessità, garantendo ai cittadini la possibilità di ricevere la corrispondenza entro i termini previsti».

