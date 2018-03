Monza Portinaie di quartiere via Silva (Foto by Fabrizio Radaelli)

Porte aperte in via Silva: le portinaie di Monza inaugurano il nuovo servizio di quartiere Porte aperte alla prima portineria di quartiere di Monza. Il progetto è partito l’1 marzo al centro civico di via Silva. Il pacchetto base prevede il servizio di ricezione pacchi e di Sos tecnologico. Ma il team di “Sem chì” vuole raccogliere le necessità degli utenti.

Ha aperto la prima portineria di quartiere a Monza. Il team di Sem chì, il nome che le tre portinaie Fiorenza Colloridi, Chiara Tangari ed Eloisa Aimone hanno dato al loro progetto, accoglierà quanti vorranno andare a conoscerle nella sede del centro civico di via Silva. Dall’1 marzo possibile accedere, al costo di 5 euro più Iva, al pacchetto di servizi della portineria per un mese.

In concreto richiedere la ricezione di pacchi e accedere al servizio di Sos tecnologico. Il telefono sarà attivo dalle 7.30 alle 18 e lo sportello accoglierà i cittadini dalle 9 alle 18.

«Il pagamento della quota per la tessera mensile si effettuerà in sede - spiega Elena Taverna, uno dei gestori di Silva 26, lo smart community hub che si trova all’interno del centro civico e che si occupa della formazione professionale delle portinaie - Per ora proponiamo un pacchetto base, ma lo scopo è quello di raccogliere le necessità degli utenti. Aderire a Sem chì significa entrare a far parte del progetto».

