Portare le Pmi nel mondo: parte Smart International Tour di Intesa Sanpaolo Uno Smart International Tour portare le Piccole e medie imprese nel mondo: lo organizza Intesa Sanpaolo e coinvolge anche le realtà della provincia di Monza e Brianza.

Partirà venerdì 16 aprile coinvolgendo le Pmi delle province di Milano e di Monza Brianza la seconda edizione di Smart International Tour, il progetto di Intesa Sanpaolo dedicato all’internazionalizzazione delle Pmi in collaborazione con Monitor Deloitte.

Il programma 2021 prevede un ciclo di 23 webinar rivolti alle imprese clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, per sostenerle nella crescita internazionale grazie al network del Gruppo Intesa Sanpaolo in tutto il mondo. Attraverso la sua rete estera presente in circa quaranta paesi e costituita da filiali, uffici di rappresentanza e banche controllate, Intesa Sanpaolo garantirà il supporto necessario alle piccole e medie imprese, affiancandole in percorsi di crescita per consentire lo sviluppo dell’operatività anche in nuovi mercati.

La tappa dello Smart International Tour di domani, che riguarderà anche le imprese del territorio brianzolo, sarà dedicata al Brasile e prevede un collegamento con la sede di Intesa Sanpaolo Brasil SA. Inoltre, Fabrizio Pascazio, direttore commerciale imprese della Direzione Regionale Milano e provincia e rappresentanti di Monitor Deloitte illustreranno nei loro interventi servizi e strumenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per fornire alle imprese un sostegno concreto per il loro rilancio internazionale grazie a specialisti dedicati. Il ciclo di appuntamenti dello Smart International Tour si focalizza su sette aree di interesse per le Pmi che vogliono crescere nei mercati esteri di Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Romania.

«L’iniziativa Smart International Tour – ha spiegato Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo- testimonia la nostra proficua collaborazione con Deloitte alla luce dell’interesse crescente verso i mercati esteri da parte delle imprese. I percorsi di internazionalizzazione sono un caposaldo della strategia di Intesa Sanpaolo che resta l’interlocutore ideale per affiancare le Pmi. Nell’edizione del 2020 abbiamo coinvolto moltissime Pmie identificato con esse nuove opportunità di business in Italia e all’estero, anche nel difficile contesto di emergenza sanitaria».

