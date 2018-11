Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Lorenzo Perego/la Provincia di Lecco)

paderno ponte e area cantiere vicino al cimitero (Foto by Lorenzo Perego/la Provincia di Lecco)

Ponte di Paderno: ecco il cantiere per i primi cinque mesi di lavori Formalmente sono iniziati lunedì, praticamente prenderanno il via appena il meteo lo consentirà i lavori per la sistemazione della carreggiata stradale del Ponte San Michele, tra Calusco d’Adda e Paderno.

Formalmente sono iniziati lunedì, praticamente prenderanno il via appena il meteo lo consentirà i lavori per la sistemazione della carreggiata stradale del Ponte San Michele, tra Calusco d’Adda e Paderno chiuso d’urgenza e a tempo indeterminato a metà settembre. Da lì passavano i treni Milano-Bergamo via Carnate con fermate anche ad Arcore e Monza.

La prima fase dei lavori, della durata stimata in 5 mesi, prevede il restauro e il consolidamento dei parapetti, la messa in sicurezza dei camminamenti pedonali laterali con lastre del selciato originale, il rinnovo delle reti antiscavalcamento, la sostituzione dei guardrail e il rifacimento totale del manto stradale.

Secondo quanto comunicato da Reti ferroviarie italiane, entro la primavera 2019 il ponte sarà riaperto al solo traffico ciclopedonale.

Entro fine anno invece sarà bandita la gara per l’affidamento dei lavori specialistici che prevedono, tra l’altro, la sostituzione di tutti gli elementi metallici deteriorati. La durata stimata dei lavori è di circa 18 mesi dalla consegna per un investimento economico di circa 21,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni finanziati da Regione Lombardia.

