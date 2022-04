Visita degli agenti della Polizia penitenziaria di Monza ai pazienti ricoverati in pediatria al San Gerardo e al personale sanitario. Consegnate uova di cioccolato, colombe e giocattoli per Pasqua (Foto by Sarah Valtolina)

Polizia penitenziaria benefica: la prima campagna per la pediatria del San Gerardo e il Centro Verga è un successo La polizia penitenziaria di Monza ha avviato per la prima volta una campagna di beneficenza per l’ospedale San Gerardo e in pochi giorni ha raccolto 2mila euro che sono diventati uova di cioccolato, colombe e regali per i bambini ricoverati in pediatria e al Centro Verga e i loro genitori.

Una delegazione della Polizia penitenziaria di Monza ha fatto visita ai pazienti della pediatria dell’ospedale San Gerardo. Un momento di incontro, mercoledì 13 aprile, e l’occasione per consegnare ai venti bambini ricoverati uova di cioccolato per Pasqua. Ma non solo. Dopo aver incontrato il personale sanitario in servizio nel reparto di pediatria, gli agenti guidati dal vicecomandante Emanuela Anniciello, si sono spostati al piano della terapia intensiva neonatale.

«Abbiamo voluto pensare anche ai genitori dei pazienti ricoverati, e così a loro abbiamo portato qualche colomba, un gesto di vicinanza e affetto in questi giorni difficili che stanno vivendo accanto ai loro bambini ricoverati», ha spiegato l’agente Giuseppe Bolena, a nome dei colleghi.

L’iniziativa di solidarietà continuerà anche giovedì 14 aprile, quando incontreranno i bambini, i ragazzi e le famiglie, insieme a medici e infermieri del Centro Maria Letizia Verga.

«Abbiamo in programma un incontro con i diciotto pazienti ospitati insieme a un genitore nella casa famiglia di via Pergolesi, poi andremo anche negli ambulatori allestiti all’interno dell’ospedale, dove porteremo oltre alle uova di Pasqua e alle colombe anche giocattoli e regali», continua Bolena.

L’iniziativa è nata grazie alla generosità di quasi tutti gli agenti della Penitenziaria in servizio all’istituto di via Sanquirico. «In pochi giorni siamo riusciti a raccogliere tra i colleghi 2.000 euro che abbiamo interamente destinato all’acquisto di questi doni. È la prima volta che ci organizziamo per raccogliere fondi per una iniziativa di beneficenza di questo tipo a favore dei bambini ricoverati al San Gerardo. È solo un piccolo gesto, un modo per far sentire ai bambini, alle loro famiglie e ai sanitari la nostra vicinanza».

Ai reparti visitati gli agenti hanno donato anche il crest della Polizia penitenziaria.

