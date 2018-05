Polizia locale di Monza: sequestri di droga, di arnesi da scasso e un arresto Pattugliamenti serrati della settimana da parte degli agenti del Nucleo operativo sicurezza tattica della polizia locale di Monza. In particolare intensificati i controlli in materia di prevenzione allo spaccio di droga con l’identificazione di decine di persone, un arresto e sequestri di stupefacenti e arnesi da scasso.

Pattugliamenti serrati in settimana da parte degli agenti del Nucleo operativo sicurezza tattica della polizia locale di Monza. In particolare intensificati i controlli in materia di prevenzione allo spaccio di droga con l’identificazione di decine di persone, un arresto e sequestri di stupefacenti e arnesi da scasso.

Gli arnesi sequestrati

(Foto by Roberto Magnani)

In via Campini/Gramsci, nei giardini Artigianelli gli agenti hanno rinvenuto 15 dosi di mariuana, una rinvenuta addosso a una persona di nazionalità pakistana alla quale è stata contestata la detenzione di sostanze stupefacenti; anche in via Ramazzotti è stata fermata una persona in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente.

I controlli non potevano non riguardare anche la stazione dove un gambiano è stato trovato in possesso di dosi di hashish e un connazionale è stato denunciato poiché non aveva con sè il permesso di soggiorno. Di fronte allo scalo, nei giardini di via Arosio sono stati inoltre rinvenuti 81 grammi di droga, in gran parte marijuana escluso un pezzo di hashish da 0.54 grammi.

La droga. i telefonini e il denaro trovati addosso al 27enne arrestato

(Foto by Roberto Magnani)

Venerdì pomeriggio i controlli hanno invece riguardato i giardini della villa reale e le vicinanze di via Boccaccio dove una persona ha insospettito per i suoi comportamenti gli agenti intervenuti. M. A. , un marocchino di 27 anni è stato trovato in possesso di 41 grammi di hashish, contanti e cellulari ed è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio. Oltre alla perquisizione personale si è proceduto a perquisire il domicilio dell’indagato a Rancate di Triuggio. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza a settembre per il dibattimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA