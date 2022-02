Polizia locale di Monza, attività 2021: crescono i controlli e gli arresti, l’unità cinofila raddoppia con Boss I numeri dell’attività 2021 del Corpo di via Marsala che può contare anche su un grande incremento di organico, 20 unità in più. «Continua il nostro impegno per potenziare la sicurezza in città e i numeri lo dimostrano» ha detto il sindaco Allevi.

Polizia locale di Monza, un 2021 di grandi numeri. In crescita i principali indicatori rispetto al 2020. A sintetizzarli è stato l’assessore comunale alla sicurezza, Federico Arena, nel corso di una conferenza stampa, in municipio, alla quale hanno preso parte anche il sindaco Dario Allevi e il comandante Pietro Curcio: «I servizi di pronto intervento sono passati da 11.211 a 13.484 (+20,27%), le persone identificate e controllate da 9.954 a 13.268 (+33,29%), la quantità delle sostanze stupefacenti sequestrate da 4.349,70 grammi a 8.657,06 grammi (+99,03%), le persone denunciate o arrestate per reati legati allo spaccio da 20 a 34 (+70%), i controlli delle aree «sensibili» da 2.386 a 3.186 (+33,53%), i pattuglioni serali da 16 a 29, da 532 a 1.102 (+107,14%) le infrazioni accertate al Nuovo Regolamento di Polizia Urbana» ha detto Arena.

Lo scorso anno anche le violazioni accertate dal Codice della Strada sono aumentate (si tenga conto tuttavia che il 2020 è stato l’anno del lockdown) e sono passate da 74.013 a 84.864 (+14,66%). Netto incremento anche dei controlli sugli esercizi commerciali, da 587 a 2.605 (+343,78%), mentre quelli sulle aree sensibili sono passati da 2.386 a 3.186 (+33,53%).

Il sindaco Allevi ha ricordato con soddisfazione l’incremento dell’organico del Corpo di ben 20 unità, passato così a 120, tre delle quali assegnate al Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) e insieme all’assessore Federico Arena ha annunciato l’arrivo di una seconda unità cinofila, il cane Boss, un pastore tedesco formato per compiti antidroga.

«Continua il nostro impegno per potenziare la sicurezza in città e i numeri lo dimostrano – ha detto Allevi - La Polizia Locale svolge un lavoro fondamentale, non è semplice lottare contro gli spacciatori, frenare il degrado, contrastare gli atti vandalici. Oltre al consueto lavoro, si è poi aggiunto quello dei controlli legati all’emergenza Covid-19» e ha ringraziato il comandante e il personale per il grande impegno.

Ringraziamenti sono arrivati anche dal comandante Curcio alla amministrazione per le dotazioni arrivate nel corso degli ultimi anni: “Che ci hanno consentito di lavorare in maniera più proficua e con un clima di maggiore sicurezza e serenità» ha detto.

