Polizia e Unieuro, “lezione” a 200mila studenti contro il cyberbullismo In occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, appuntamento dalle 10 del mattino di martedì 9 febbraio per una diretta streaming con la presenza, tra gli altri, del capo della polizia Franco Gabrielli

Saranno oltre 200mila, di più di 3mila istituti scolastici italiani, gli studenti che martedì 9 febbraio in mattinata saranno in diretta streaming con polizia di Stato e Unieuro per #cuoriconnessi ,un evento contro il cyberbullismo in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete.

L’incontro è dedicato ai ragazzi di terza media e a quelli dei primi 2 anni delle superiori e la partecipazione sarà consentita attraverso una piattaforma dedicata. Interverranno il capo della polizia Franco Gabrielli, direttore generale della Pubblica sicurezza, il Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur, Giovanna Boda, l’amministratore delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti e il direttore del servizio Polizia postale e delle comunicazioni Nunzia Ciardi. Verrà trasmesso un docufilm sulla storia vera di una adolescente vittima di cyberbullismo.

Un fenomeno, come spiegato da Nunzia Ciardi, in continua evoluzione tra casi di sexting, grooming, body shiming e cyberbullismo le cui vittime vi sono spesso situazioni di profonda solitudine e possono quindi tardare a rivolgersi alle Autorità, determinando così pericolose complicazioni. La polizia invita quindi a denunciare il prima possibile per ricevere sostegno ed aiuto. Unieuro ha avviato il percorso 5 anni fa e si pone l’obiettivo di informare i ragazzi ad un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia che deve essere vista come un’opportunità per lo studio, il lavoro e la conoscenza dell’altro.

Inoltre, dopo “#cuoriconenssi”, in concomitanza all’evento sarà disponibile un nuova raccolta di storie vere inerenti il rapporto tra giovani e rete, un testo dal titolo “#cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Tu da che parte stai?” distribuito gratuitamente in 200mila copie in tutti i punti vendita Unieuro e consultabile negli uffici della Polizia postale nei capoluoghi di regione. Disponibile anche una versione online scaricabile sul sito cuoriconenssi.it. Dall’inizio della pandemia sul canale YouTube è online la web tv “#cuoriconnessi” ha già superato il mezzo milione di visualizzazioni.

