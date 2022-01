Polizia di Stato a Vimercate e Monza: controllate 120 persone e 7 locali, sequestrato dell’hashish Servizio di controllo straordinario nella serata di giovedì 17 gennaio da parte del personale della Questura ed equipaggi del Reparto Anticrimine Lombardia.

Personale della Questura di Monza oltre che equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia giovedì 27 gennaio hanno svolto un capillare controllo del territorio di Vimercate, un servizio straordinario per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e connessa al traffico di sostanze stupefacenti oltre che finalizzato alla verifica del rispetto delle misure di contrasto al Covid – 19, soprattutto in corrispondenza dei locali di somministrazione di cibi e bevande.

Interessate diverse aree della città, tra cui Largo Europa, via Galvani e Piazzale Guglielmo Marconi.

Nel corso delle verifiche sono state indentificate 120 persone e controllati 7 locali, senza rilevare violazioni.

Intanto, nella medesima serata, personale della Squadra Volanti della Questura è intervenuto in ausilio dei militari dell’Esercito Italiano e degli operatori della Polizia locale di Monza in Corso Milano, nel capoluogo provinciale, e nel corso di attività di identificazione e controllo di alcuni soggetti extracomunitari ha rinvenuto dell’hashish in un pacchetto di sigarette nascosto dietro a un muretto. La sostanza è stata sequestrata e depositata in attesa dei provvedimenti di rito dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, fanno sapere ancora dagli uffici di via Montevecchia, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso 11 provvedimenti di diniego a richieste di rilascio del permesso di soggiorno per assenza dei requisiti richiesti dalla legge, tra cui la stabile presenza nel territorio dello Stato.

