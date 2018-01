Politica, Roberto Maroni conferma: non si ricandida alla presidenza della Lombardia Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate dal diretto interessato: Roberto Maroni non si ricandiderà alla presidenza della Regione Lombardia. “Resto a disposizione della Lega”.

Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate dal diretto interessato: Roberto Maroni non si ricandiderà alla presidenza della Regione Lombardia nelle elezioni del 4 marzo 2018. “Motivi personali” ha ribadito nella conferenza stampa di fine mandato al Pirellone.

Secondo quanto riferito da fonti di agenzia, avrebbe indicato nell’ex sindaco di Varese Attilio Fontana, leghista, il candidato a succedergli.

“Sono soddisfatto di quanto fatto. Non mi ricandiderò: decisione presa in autonomia, su valutazioni personali, per la quale chiedo rispetto”, ha spiegato.



In conferenza stampa Roberto Maroni ha passato in rassegna i punti salienti della sua legislatura, illustrati in “4 macroaree come una rosa camuna”. Azioni per territorio, welfare, sviluppo economico e riforme. Al centro naturalmente l’autonomia.

“Con l’autonomia chiudiamo in bellezza questa legislatura, condotta con una squadra eccezionale di assessori e collaboratori, che ringrazio. Sarà fatta entro le elezioni - ha detto Maroni - È la sfida conclusiva del mio mandato che si concluderà il 4 marzo, una sfida che voglio vincere: il 22 ottobre è stato un referendum storico, una sfida epocale. Abbiamo iniziato una trattativa col governo, senza il referendum non ci sarebbero stati i tavoli territoriali. Sono 23 le materie che possono essere trasferite. E il mio obiettivo è quello di firmare l’accordo entro le elezioni, possibilmente entro fine gennaio, sia sulle competenze sia sulle risorse. Domani a Roma spero di chiudere già sulle competenze”.

Una rinuncia dettata da motivi personali, ma non “familiari né di salute”. Maroni “si mette a disposizione della Lega”. La prospettiva va alla politica nazionale: un impegno da ministro o da presidente del consiglio in caso di vittoria delle elezioni da parte del centrodestra.

