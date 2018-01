Politica, Attilio Fontana candidato del centrodestra per Regione Lombardia Attilio Fontana è il candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia dopo la rinuncia di Roberto Maroni a correre per il secondo mandato. La coalizione sembra aver trovato l’intesa. Sfiderà Giorgio Gori.

“Io sono pronto. E voi?” chiede l’ex sindaco leghista di Varese dalla pagina Facebook “Fontana presidente” attivata l’8 gennaio.

“Amici! Io sono già lavoro. Sono al Pirellone per ascoltare gli assessori della Giunta uscente e i consiglieri di Lega e Lista Maroni. Voglio capire bene a che punto siamo e quali sono i nodi che dobbiamo ancora sciogliere. Io sono abituato ad informarmi, studiare, affrontare e risolvere i problemi”, ha scritto a mezzogiorno di mercoledì 10 gennaio. E poi: ”Mi fa molto piacere. Sono molto orgoglioso di fare questa battaglia”.

Il nome era circolato già nelle ore successive all’annuncio di Maroni, ma nel centrodestra non era stato confermato. Una ufficialità che si legge nelle parole dei protagonisti.

“Maroni? Lo ringrazio per il suo impegno di un tempo da Ministro dell’Interno e negli ultimi 5 anni da governatore lombardo. Ora vuole rilassarsi e cambiare vita, in Lombardia andiamo avanti con Fontana”, ha detto Matteo Salvini mercoledì a Rtl 102.5.

“In bocca al lupo e auguri ad Attilio Fontana, il nostro candidato per la guida della Regione - è il messaggio della coordinatrice lombarda di Forza Italia, Mariastella Gelmini, indicata come possibile candidata presidente per il centrodestra in Lombardia - Una scelta importante per il governo regionale che Forza Italia sostiene con tutte le forze. La continuità con il buon lavoro fatto dalla squadra di Maroni è il miglior viatico per garantire alla Lombardia, anche per i prossimi cinque anni, una guida sicura. Con Fontana il centrodestra di governo potrà garantire ai cittadini una Lombardia forte e in crescita”.

Infine Silvio Berlusconi: “Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega”. Lo ha detto intervistato da Radio Anch’io e dovrebbe mettere l’ufficialità alla candidatura.

Con una stoccata a Maroni per chiudere: “Non c’è nessuna azione partita da Forza Italia sul passo indietro di Maroni in Lombardia, è stata una sua scelta personale e ribadisco che per lui non ci sono ipotesi di ingresso in un futuro governo del centrodestra”.

