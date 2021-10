Polisportiva Triuggese, rinnovato il consiglio direttivo: Marina Riva resta presidente

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Polisportiva Triuggese rinnova il consiglio direttivo. Marina Riva confermata alla presidenza. Il consiglio che resterà in carica per i prossimi tre anni è così composto: vice-presidente Alberto Riva, tesoriere Antonio D’Apruzzo, segretario Michele Riva e consiglieri semplici Giulio Casiraghi, Roberto Giommetti e Salvatore Treglia. Le cariche sociali sono state confermate nella loro totalità, i nuovi ingressi sono i consiglieri Giommetti (che in passato aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del sodalizio ndr) e Treglia, con i nuovi arrivi il numero dei membri del consiglio è salito da sei a sette.

«Finalmente siamo ripartiti a pieno regime – il commento di Marina Riva, presidente del sodalizio – L’anno sportivo è appena iniziato ma abbiamo già avuto nuovi ingressi nel settore danza, tanti bimbi per il calcio dei piccoli e il mini-volley. Si riparte nel pieno rispetto dei protocolli».

