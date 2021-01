Polemica sull’area cani di Usmate Velate, il sindaco: «Tagliate due piante danneggiate, saranno sostituite» Questione alberi tagliati all’interno della nuova area cani di Velate. Il sindaco Mandelli replica alla polemica della Lega: “Le due piante che abbiamo dovuto rimuovere erano rimaste gravemente danneggiate dall’ultima nevicata e si trovavano in uno stato compromesso”.

Il comunicato del primo cittadino Lisa Mandelli arriva dopo che nei giorni scorsi la sezione Lega di Usmate Velate aveva attaccato l’amministrazione proprio per il taglio degli alberi all’interno dell’area cani di via Volta: “Il taglio delle piante (sane) all’interno del parco andava evitato”, avevano attaccato dal Carroccio facendo anche appello al cuore verde del Partito democratico.

La risposta dell’amministrazione non si è però fatta attendere: “Per garantire la sicurezza delle persone e l’incolumità degli animali, dopo il parere tecnico della ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico, sono state tagliate due piante presenti nella zona predisposta oltre alla pulizia di alcuni arbusti. Si trattava di due essenze ammalorate che, in occasione dell’ultima nevicata, avevano registrato un’ulteriore sbracatura dei rami portanti”.

”Purtroppo vediamo il rincorrersi di voci artificiose, create da chi non era a conoscenza della reale situazione, che hanno generato polemiche e prese di posizione – il commento di Lisa Mandelli e di Alessio Penati, consigliere delegato al benessere animale – Le due piante che, a malincuore, abbiamo dovuto rimuovere erano rimaste gravemente danneggiate dall’ultima nevicata. Abbiamo effettuato questa scelta in accordo con i tecnici competenti prevedendo di sostituirle, così come da ultimo Regolamento per la tutela del verde approvato in Consiglio Comunale lo scorso 21 dicembre 2020, con altre essenze altrettanto adatte a creare ombra nei pressi dell’Area Cani”.

