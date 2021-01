Poche richieste, ad Arcore stop ai tamponi in municipio L’annuncio del sindaco Rosalba Colombo: da lunedì 25 sospesi i tamponi in municipio per la richiesta ormai troppo bassa.

La richiesta è troppo scarsa e si interrompe la somministrazione dei tamponi Covid ad Arcore. Ad annunciare questa novità è stato direttamente il sindaco Rosalba Colombo sul proprio profilo Facebook. «Considerato il numero veramente minimo di richieste di tamponi settimanali (1-2), da lunedì 25 gennaio viene sospeso il servizio presso i nostri spazi nella sede municipale – ha scritto in un post il primo cittadino arcorese -. Resta attivo il numero di cellulare 3357273562 a cui fare riferimento per la prenotazione dei tamponi che verranno effettuati presso gli ambulatori dei medici referenti». Nelle settimane precedenti invece molti arcoresi si erano messi in coda per scoprire se erano affetti o meno dal coronavirus. Nell’ultimo aggiornamento sui contagi fornito sempre da Colombo i cittadini positivi al Covid erano 35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA