Poche prenotazioni: chiude per tre giorni il centro vaccini di Besana, utenti spostati al Polaris di Carate

Nei giorni 10, 11 e 12 settembre sarà sospesa temporaneamente l’attività del centro vaccinale di Besana allestito nel palazzetto “Perego”. Lo ha reso noto Asst Brianza in una nota, in cui precisa che l’utenza che era prenotata in queste giornate sarà trasferita al centro vaccinale Polaris di Carate. I cittadini interessati sono già stati informati del cambio di sede tramite sms. La chiusura per tre giorni è stata decisa a causa dell’esiguo numero di prenotazioni registrate: inutile tenere aperto l’hub, si è così deciso di deviare i prenotati a Carate. Il servizio vaccinale a Besana riprenderà regolarmente lunedì 13 settembre.

Dall’inizio della campagna di vaccinazione massiva anti-Covid (metà aprile) ad oggi, 8 settembre, al palazzetto di Besana sono state ben 108.000 le somministrazioni vaccinali eseguite, tra prime dosi e richiami.

