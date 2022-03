Poca e preziosa, nella Giornata mondiale dell’acqua Ksb di Concorezzo un esempio di sostenibilità L’azienda vanta 150 anni di storia, in questo 2022 siccitoso le sue elettropompe sommergibili sono impiegate nel Canale Emiliano Romagnolo (CER), una delle più importanti opere idrauliche italiane.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, KSB Italia di Concorezzo conferma l’approccio da sempre improntato alla sostenibilità e all’affidabilità dei prodotti con lo scopo di favorire la riduzione del Life Cycling Cost e del Carbon Footprint degli impianti, abbattendo i consumi energetici, massimizzando durata ed efficienza.

«L’acqua è una risorsa fondamentale per il pianeta e per la vita di tutti gli esseri umani. La disponibilità di acqua potabile e il trattamento efficiente delle acque reflue non sono mai stati così importanti come al giorno d’oggi. In tutto il mondo la prosperità e il benessere dipendono da questo bene prezioso. KSB opera sul mercato con prodotti innovativi ed efficienti per tutte le fasi del ciclo idrico, dalla captazione all’utilizzo, fino alla sua riconsegna alla natura senza inutili sprechi di energia e di risorse. La competenza tecnica, l’esperienza di 150 anni di storia e l’ampia gamma di prodotti ci consentono di soddisfare al meglio ogni esigenza» ha dichiarato Roberto Villa, direttore vendite della società di via D’Azeglio.

In questo anno particolarmente siccitoso le pompe KSB saranno utilizzate per irrigare alcune province della Romagna. Elettropompe sommergibili con una portata di oltre 5 metri cubi al secondo sono infatti impiegate nel Canale Emiliano Romagnolo (CER), una delle più importanti opere idrauliche italiane sia per la lunghezza sia per l’importanza del progetto. Il Canale assicura l’approvvigionamento idrico delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, un’area tra le più produttive a livello internazionale sotto il profilo industriale ed agricolo. Il territorio interessato dal sistema del Canale ha una superficie di oltre 336.000 ettari di cui 227.000 ettari di superficie agraria. L’acqua del canale offre un sostegno idrico all’agricoltura in un territorio povero di acque superficiali ma ricco di aziende agricole produttive, che necessitano di un rifornimento idrico rilevante in termini quantitativi e qualitativi.

KSB Italia ha fornito prodotti anche per altri importanti progetti, tra i quali: pompe idrovore con portata di oltre 3 metri cubi al secondo sono presenti nell’acquedotto del Peschiera, che con una condotta di oltre 130 chilometri alimenta l’acqua per soddisfare l’80% delle esigenze della città di Roma. A Milano sono state fornite pompe e valvole per i sistemi idrotermosanitari per la Fiera di Milano, per i potabilizzatori della Società Metropolitana Milanese, per i sistemi di acque reflue della città e inoltre pompe a elica con motori sommersi per l’impianto per il surf presso Idroscalo Milano.

