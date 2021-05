Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

Parte della delegazione monzese (Foto by Annamaria Colombo)

Plastic Free da Monza e Brianza per pulire le sponde del Po: «L’idea ora è un progetto coi più giovani» Anche undici volontari partiti di buon mattino da Monza e dalla Brianza per pulire le sponde del Po al Parco delle Colonie Padane a Cremona nell’ambito dell’iniziativa “Un Po prima del mare” indetta da Plastic Free onlus.

Undici volontari partiti di buon mattino da Monza hanno partecipato alla pulizia delle sponde del Po al Parco delle Colonie Padane a Cremona nell’ambito dell’iniziativa “Un Po prima del mare” indetta da Plastic Free onlus. Incurante della sveglia suonata molto presto, il gruppo monzese (che comprendeva anche alcune persone di Carate Brianza e Lissone) ha raggiunto Cremona alle 9 per mettersi subito al lavoro per ripulire il grande fiume in una zona di confine tra la Lombardia e l’Emilia Romagna.

Qui erano presenti più di quattrocento volontari (anche giovanissimi) che si sono rimboccati le maniche per raccogliere i rifiuti più disparati.

“In tre ore - racconta Pierpaolo Azzalin, uno dei referenti monzesi di Plastic Free - abbiamo raccolto circa 3200 chili di rifiuti portati dal fiume e rimasti sulle sponde”.

Oltre alla “classica” plastica i volontari hanno trovato anche rifiuti industriali, taniche, copertoni, tubi e persino un bagno chimico.

Volontari sul Po

“Le operazioni di trasporto sono state tutt’altro che facili - prosegue Azzalin - poiché tra il letto del fiume e il punto previsto per la raccolta è presente un dislivello. Ci siamo organizzati facendo una catena umana passandoci l’un l’altro gli oggetti. Non nego che per quelli più pesanti abbiamo faticato parecchio. Il bagno chimico da solo pesava cento chili ed è stato trasportato da ben quindici persone”.

Volontari e rifiuti raccolti sul Po

Ad incoraggiare i volontari c’era anche il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti. “Purtroppo nel fiume sono presenti rifiuti pericolosi - sostiene Azzalin - ed è necessario organizzare più spesso giornate di questo genere. Contiamo di rivederci per un’analoga raccolta nel mese di settembre”.



Intanto a Monza e in Brianza Plastic Free sta crescendo sempre più: “Siamo stati contattati da diverse famiglie che ci chiedono di fare opere di sensibilizzazione nelle scuole - conferma Azzalin - e già da settembre vorremmo far partire un progetto risvolto ai più giovani. Inoltre, ci scrivono tante persone per ringraziarci”.

Il messaggio che più ha colpito i volontari è stato inviato sul profilo Facebook della onlus da una donna che ha ringraziato coloro che domenica 16 maggio hanno ripulito la zona alle spalle dell’ospedale san Gerardo.

“Qui ci sono gli edifici dove vengono curate le persone con gravi malattie del sangue - ha scritto la signora - Esse passano molto tempo nelle camere. Affacciarsi e vedere i rifiuti le rende ancora più tristi. Avete fatto più di una raccolta di plastica”.

Domenica 30 maggio è previsto un nuovo appuntamento di Plastic Free a Monza. Il ritrovo sarà alle 14.30 in via Vecellio, 16 per una raccolta fra la Cascinazza e il canale Villoresi. Le iscrizioni si ricevono su https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/30-mag-monza/

