“Plastic free” a Lissone: in 65 con il sindaco hanno rimosso quasi tre tonnellate di rifiuti (anche bombole del gas) L’iniziativa si è tenuta domenica 20 marzo, patrocinata dal Comune in collaborazione con Gelsia: sono stati ripuliti il Parco Urbano e gli spazi verdi attigui al laghetto.

La domenica che segna l’arrivo della primavera a Lissone è contrassegnata da una manifestazione di sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente. Domenica 20 marzo si è infatti svolto il primo evento “Plastic Free” nel Comune di Lissone, patrocinato dall’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative volte a prendersi cura del territorio. Ed è stata molto partecipata. Complessivamente vi hanno preso parte 65 persone, di cui 15 bambini; fra loro, anche il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore all’ambiente Antonio Erba. L’entusiasmo si è tradotto in un desiderio di ripulire una delle aree più preziose del territorio lissonese: il Parco Urbano e gli spazi verdi attigui al laghetto.

Grazie alla collaborazione di Gelsia Ambiente, sono stati rimossi quasi 3.000 chilogrammi di rifiuti a seguito di un’opera di pulizia che ha interessato più punti e più aree di accesso del Parco Urbano.

Oltre alla plastica, tutti i partecipanti sono stati coinvolti in un’opera di pulizia globale: a fine giornata sono così state raccolte 6 bombole del gas, 5 pneumatici, 3 materassi, 6 bancali in legno, 5 sacchi di bottiglie di vetro, un carrello della spesa e uno stendino, 8 flaconi di ipoclorito di sodio. Un segnale che ancora vi sia molto da fare per “curare” il territorio.

«Abbiamo rilevato una grande soddisfazione da parte di tutti, tanto che a fine giornata abbiamo faticato ad interrompere le operazioni di pulizia per il congedo finale – commentano gli organizzatori di “Plastic Free” – grazie agli adulti che hanno partecipato e ai bambini, incredibili nella raccolta. Un grazie lo rivolgiamo anche al sindaco Concettina Monguzzi e all’assessore all’ambiente Antonio Erba che hanno preso parte a questa nostra prima iniziativa a Lissone».

