Piero Fiordi di Briosco è campione Italiano di Maratona per la categoria Under 70 Il brioschese Piero Fiordi si è laureato campione Italiano di Maratona per la categoria Under 70

Piero Fiordi fa il bis. Anzi il tris. A Reggio Emilia la scorsa domenica l’ex ferroviere di Capriano, tesserato con gli “Amici dello Sport di Briosco”, ha conquistato il titolo di “Campione Italiano di Maratona” per la categoria Under 70 grazie all’ottimo tempo di 3 ore, 19 minuti e 49 secondi. Un successo che arriva ad appena poche settimane dalla vittoria nella “Maratona di Firenze” e dalla conquista del titolo di “Campione Regionale” ottenuto alla “Maratona di Cremona” in ottobre.

