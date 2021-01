Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Picchia e rapina una donna alla stazione di Cesano: arrestato dopo un inseguimento lungo i binari Protagonista un uomo di 30 anni che ha minacciato la vittima, di 28 anni, con un coltello e poi l’ha colpita al volto sottraendole soldi e lo smartphone. Le urla sono state sentite da una residente della zona che ha subito chiamato il 112

In circolazione nonostante il coprifuoco, ha aggredito e rapinato una donna che stava rientrando a casa dal lavoro, a Cesano Maderno. Il responsabile, un tunisino 30enne, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monza. I fatti sono accaduti nella tarda serata di lunedì 4 gennaio. La vittima, una donna di 28 anni che lavora in un pub e stava rientrando a casa dopo il lavoro, è stata avvicinata mentre era in attesa dell’arrivo del treno sulla banchina della stazione ferroviaria di Cesano.

Il 30enne l’ha prima minacciata con un coltello poi ha iniziato a colpirla provocandole ferite sul volto e si è impossessato di uno smarthphone, di 100 euro, e documenti tra cui una tessera ferroviaria. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di una cittadina residente nella zona che dalla finestra di casa ha assistito al violento pestaggio chiamando subito il 112.

L’immediato intervento ha consentito ai militari, dopo un lungo inseguimento lungo i binari, di raggiungere e bloccare il rapinatore nonostante abbia cercato di tenerli lontani lanciando loro contro anche dei sassi raccolti lungo la linea ferroviaria. Dai successivi accertamenti l’uomo è risultato essere clandestino già dal 2018, senza fissa dimora e privo di documenti di identità.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato rinchiuso in carcere a Monza con l’accusa di rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La vittima invece, a cui poi i militari dell’Arma hanno restituito quanto le era stato sottratto, è stata trasportata in codice giallo presso l’ospedale di Desio.

