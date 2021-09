Piazza in festa a Sulbiate, mercatino natura Km zero e raccolta giochi usati Previsti anche i laboratori creativi “Mettiamoci le mani!” per bambini di tutte le età che potranno cimentarsi nel riciclo materiali di recupero per plasmare oggetti nuovi.

Una “Piazza in festa!” per il Settembre Sulbiatese. È quanto organizzato per domenica 19 settembre dalla Pro Loco Sulbiate. Gli appuntamenti prenderanno il via a partire dalle 8,30 con l’apertura del mercatino “Natura a KM 0” con prodotti locali di varia natura esposti direttamente dai produttori. Sempre dalle 8.30 inizierà la raccolta giochi per il Mercatino del giocattolo usato. Per tutta la mattinata i cittadini potranno portare i giocattoli in buone condizioni, ma dismessi che saranno sanificati, e con una piccola offerta, nel pomeriggio dalle 14 alle 18 potranno andare ad altri bambini che vorranno riutilizzarli.

Dalle 14 alle 18 si terrà invece “Mettiamoci le mani!”, laboratori creativi per bambini di tutte le età che potranno cimentarsi nel riciclo materiali di recupero per plasmare oggetti nuovi.

Tutte le iniziative proposte saranno condotte in ottemperanza delle norme anticontagio previste. Il ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza.

