Piano Lombardia: tutte le opere previste a Monza e in Brianza La presenza di Monza e Brianza nell’integrazione deliberata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale del Piano Lombardia. Le opere previste e i finanziamenti.

Ci sono gli interventi locali, per la realizzazione di nuove infrastrutture e di manutenzione più o meno ordinaria. E quelli su larga scala come i venti milioni per il prolungamento della M5 a Monza e della M1 da Sesto a Bettola, o per la metrotranvia a Seregno. È la presenza di Monza e Brianza nell’integrazione deliberata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale del Piano Lombardia, ovvero il programma di investimenti previsto nel 2020 dalla Regione per ripartire dopo la pandemia (125 milioni per Monza e Brianza).

“Grazie all’impegno della Giunta Regionale la Brianza ha ottenuto infrastrutture importanti per migliorare la viabilità e la sicurezza del nostro territorio - ha commentato l’assessore regionale Fabrizio Sala - Un ringraziamento doveroso al presidente Attilio Fontana per l’attenzione rivolta al nostro territorio, che vogliamo rendere sempre più competitivo anche a livello internazionale”, ha concluso Sala.

Tutte le opere per la provincia di Monza e Brianza

LUOGHI DELLA CULTURA, DEL SAPERE E DELLA RICERCA

Manutenzione straordinaria della Villa Mella ubicata in Via Dante Comune di Limbiate : 200.000 euro

Manutenzione straordinaria della biblioteca del Comune di Mezzago Comune di Mezzago: 75.000

TRANSIZIONE ENERGETICA E RICONVERSIONE VERDE

Riqualificazione piattaforma ecologica Comune di Cogliate Comune di Cogliate : 150.000

Manutenzione straordinaria dell’area verde in Piazza V Giornate per la realizzazione di un’ulteriore area facente parte del progetto denominato “Limbiate in fiore” Comune di Limbiate : 185.147

Manutenzione straordinaria del parco “Villa Dho” Comune di Seveso : 100.000

POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Realizzazione nuova strada di collegamento tra la SP7 “Villasanta - Lesmo” in Comune di Lesmo e la SP154 “Lesmo - Besana” in Comune di Correzzana Comune di Lesmo : 1.100.000

Realizzazione nuova rotatoria incrocio via Roma - via Casati di primaria importanza per il sistema di collegamento tra i comuni di Arcore Usmate e Villasanta Comune di Arcore : 450.000

Manutenzione straordinaria della rotatoria in Piazza Panceri Comune di Varedo . 50.000

Realizzazione rotatoria SP 154 e vie San Siro e De Gasperi Comune di Besana in Brianza : 350.000

Realizzazione nuova rotatoria in via Pertini/Aldo Moro Comune di Roncello : 310.000

Realizzazione di una nuova strada di collegamento di via Manzoni con la via Fornace Comune di Misinto : 63.000

INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

Realizzazione nuova mensa presso le scuole primarie nel Comune di Roncello Comune di Roncello : 460.000

Realizzazione area giochi esterna scuola d’infanzia Garibaldi Comune di Meda : 100.000

Adeguamento e messa a norma delle aule per l’attivazione di una sezione primavera all’interno dell’ asilo comunale di via XXV Aprile Comune di Concorezzo : 50.000

Adeguamento e messa a norma con rilascio certificazione UNI 31241 2016 di tutti i cancelli degli edifici scolastici Comune di Seveso : 100.000

Riqualificazione e manutenzione sui plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) Comune di Concorezzo : 150.000

Interventi di manutenzione straordinaria presso Nucleo Educativo Integrato sito in via Enrico da Monza Comune di Monza : 250.000

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MB : Programma sostituzione impianti (SCALE MOBILI E ASCENSORI) FERROVIENORD SPA: 3.500.000

MEDA : Eliminazione PL di via Seveso/via Cadorna (PL MEDASPAM) FERROVIENORD SPA 11.000.000

SEVESO : Eliminazione PL di Stazione via Manzoni e via Montello FERROVIENORD SPA 13.030.613

MB : Installazione grembiali per PL intera rete FERROVIENORD SPA 1.200.000

MB : Adeguamento apparati Anti-incendio FERROVIENORD SPA 3.900.000

MB : Bonifica massicciate con presenza di pietrisco amiantifero FERROVIENORD SPA 18.000.000

MB : Intervento di adeguamento fabbricati e banchine : Manutenzione straordinaria fabbricati, segnaletica, arredi di stazione FERROVIENORD SPA 11.500.000

MB : Implementazione applicazioni 5G e manutenzione predittiva Adeguamento della rete e trasmissione dati (cyber-security) - Direttiva Nis: Sistema di diagnostica fissa e trasmissione dati in 5G + interventi di cybersecurity FERROVIENORD SPA 9.500.000

Interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della Rete ferroviaria Ramo Milano FERROVIENORD SPA: 23.661.338

Rifacimento T.E. FERROVIENORD SPA: 13.210.000

Rinnovo rete TVCC compreso sistema PIS e rete teleindicatori e orologi: rinnovo sistema security intera rete Rinnovo teleindicatori: rinnovo sistema info al pubblico intera rete FERROVIENORD SPA: 15.120.000

SSE - TE sistema messa a terra: Installazione sistemi di messa a terra in galleria (4 gallerie) FERROVIENORD SPA: 4.100.000

Prolungamento linea metropolitana M5 a Monza e relativi nodi di interscambio modale (stazione FS Monza, polo istituzionale, fermata Parco Monza) Comune di Milano / Comune di Monza 20.000.000

Prolungamento Sesto FS - Monza Bettola della linea M1 della metropolitana di Milano Comune di Milano: 24.200.000

Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno - Nodo stazione FS di Seregno Città Metropolitana di Milano: 5.000.000

Interventi sulla ciclabilità cittadina nei seguenti percorsi ciclabili: Correggio / Stucchi Comune di Monza

Interventi sulla ciclabilità cittadina nei seguenti percorsi ciclabili: Elvezia / via Lario direzione Muggiò Comune di Monza : 245.000

Intervento di collegamento tra le piste ciclabili poste in prossimità della nuova SP6 nel tratto compreso tra via della Birona e via Zanella e per la messa in sicurezza dell’utenza ciclabile e pedonale Comune di Monza : 105.000

Realizzazione ciclopedonale di collegamento tra i comuni di Albiate e Sovico Comune di Albiate : 120.000

Realizzazione ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Villaraverio e il cimitero nel comune di Besana Brianza Comune di Besana Brianza : 120.000

Realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra la SP177 e la SP3 lungo la via per Cascina Restelli Comune di Aicurzio : 352.714

Manutenzione straordinaria per il collegamento di mobilità dolce tra i comuni di Seveso e Meda (MB) Comune di Seveso : 200.000

Green Lane Brianza : ciclabile per il rafforzamento della mobilità ciclistica Provincia di Monza e della Brianza: 800.000

Realizzazione delle nuova pista ciclabile di interesse sovracomunale via Po Comune di Giussano : 150.000

Realizzazione della ciclopedonale di via Stelvio Comune di Correzzana : 100.000

Valorizzazione dei percorsi area laghetto, situati all’interno del Parco Valle del Lambro Comune di Giussano : 95.000

Realizzazione di un nuovo collegamento campestre tra Mezzago e la sua frazione Cascina Orobona Comune di Mezzago : 80.000

INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI MOBILITÀ PER LE OLIMPIADI

Acquisizione treni per potenziamento servizio su direttrice Milano/Sondrio/Tirano e Milano/Aeroporti FERROVIENORD SPA: 351.000.000

Potenziamento svincolo A52 Monza Sant’Alessandro Milano Serravalle Milano Tangenziali: 40.000.000

RETI DI TRASPORTO SICURE E RESILIENTI

Nuova rotatoria lungo la SP45 “Villasanta - Vimercate”, pk 3+140, all’intersezione tra via Oreno e via del Salaino, nel comune di Vimercate Provincia di Monza e della Brianza: 800.000

SP 102 “Giussano - Fornaci” - Interventi di rispristino del ponte, intersezione con SS36 (km 29+200) in Comune di Briosco Provincia di Monza e della Brianza: 800.000

SP 135 “Arcore - Seregno” - Interventi di rispristino del ponte di Rio Pegorino Provincia di Monza e della Brianza: 450.000

SP 177 “Bellusco - Gerno” - Interventi di rispristino del ponte di via De Gasperi (al di sopra dell’impalcato) in Comune di Carnate : 450.000

SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” - Interventi di rispristino del ponte di via Grigne (connessione a Cascina Rebecca) in Comune di Giussano : 800.000

Interventi stradali di moderazione del traffico in prossimità di scuole e attrattori di utenza - 1^ fase Comune di Monza : 200.000

Interventi stradali di moderazione del traffico in prossimità di scuole e attrattori di utenza - 2^ fase Comune di Monza : 200.000

Interventi stradali di moderazione del traffico in via Toniolo e via C. Rota Comune di Monza : 150.000

Manutenzione straordinaria dei ponti - sottopassi e infrastrutture stradali (ponte via Visconti, ponte via Annoni) Comune di Monza : 400.000

Manutenzione straordinaria dei ponti - sottopassi e infratrutture stradali (ponte via Zanzi, ponte via Fermi, ponte via Aliprandi) Comune di Monza : 400.000

EXSP 174 “Lazzate - Meda” - Interventi di rispristino del ponte sul fiume Seveso Comune di Lentate sul Seveso : 400.000

SP ex SS35 “Milano - Meda”: manutenzione straordinaria sul ponte su torrente Certesa in Comune di Meda Provincia di Monza e della Brianza: 250.000

SP 131 var “Cinisello B. - Nova” - Interventi di rispristino del ponte sul canale Villoresi in Comune di Muggiò Provincia di Monza e della Brianza: 300.000

Realizzazione di nuova rotatoria lungo la SP200 “Concorezzo - Burago”, pk 2+750, all’intersezione con via santa Maria Molgora, nel Comune di Vimercate Provincia di Monza e della Brianza: 800.000

SP 13 Monza - Melzo - Interventi di rispristino del ponte di via Colleoni (sopra) in Comune di Agrate Brianza : 600.000

Cavalcavia Via Benedetto Croce, Ponte sovrapasso linea ferroviaria, stradale e azienda privata- Manutenzione Spalle, travi principali, travi trasversali e sponde laterali Comune di Arcore : 600.000

SP 131 var “Cinisello B. - Nova” - Interventi di rispristino del ponte di viale della Repubblica in Comune di Muggiò Provincia di Monza e della Brianza: 300.000

SP ex SS35 “Milano - Meda”: manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Seveso in Comune Barlassina Provincia di Monza e della Brianza 300.000

Riqualificazione funzionale di un tratto di sedime stradale posto all’intersezione tra Corso Milano e via Nazionale dei Giovi Comune di Bovisio Masciago : 146.000

Intervento di videosorveglianza nei varchi di confine est (Desio) e sud (Paderno Dugnano) Comune di Varedo : 80.000

Intervento terzo lotto di potenziamento videosorveglianza Comune di Seveso : 40.000

Realizzazione di nuovi marciapiedi per la messa in sicurezza dei pedoni lungo la SP 102 (via Rossini) Comune di Briosco : 110.000

Sistemazione della stazione ferroviaria Renate-Veduggio, lungo la linea S7, per realizzare un comando operativo associato di Polizia locale sovraccomunale Comune di Renate : 150.000

Installazione di nuova illuminazione attraversamenti pedonali via Casati (civici 37 - 110 - 114), via Gilera (civici 15 - 94 - 102 - 110), Via Rima (civici 29 - 41 11)” atto a garantire la pubblica sicurezza e incolumità e sussidiario alla mobilità veicolare Comune di Arcore : 120.000

Manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza stradale di: via Verga, via Mascheroni, via Copernico, via Campo Santo, via A. Cattaneo, via Belluno, via Cadorna, via Corinna bruni, via Tarvisio (estensione presunta mq 6000) Comune di Limbiate : 200.000

Messa in sicurezza e adeguamento del tratto compreso tra la via M. D’Azeglio, intersezione con via Bixio e Matella, e via Giordano fino a ingresso della scuola primaria via San Filippo Neri Comune di Giussano : 50.000

Messa in sicurezza di via Papa Giovanni XXIII e dell’ingresso al parco di Villa Volta - Sannazzaro Comune di Lentate sul Seveso : 50.000

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza tramite l’acquisto di apparecchiature per la regolazione dinamica dei flussi di traffico ai principali incroci Comune di Vedano al Lambro : 28.000

Manutenzione straordinaria strade e abbattimento barriere archiettoniche Comune di Albiate : 100.000

Manutenzione straordinaria viabilità Comune di Biassono : 150.000

Manutenzione straordinaria delle strade comunali Comune di Lentate sul Seveso : 320.000

Manutenzione straordinaria strade Comune di Varedo : 100.000

Manutenzione straordinaria sede stradale e creazione nuovi percorsi pedonali Comune di Renate : 238.183

Manutenzione straordinaria della sede stradale in conformità al piano PAU e PEBA, 1° lotto funzionale Comune di Desio : 200.000

Manutenzione straordinaria sedi stradali Comune di Sovico : 150.000

INFRASTRUTTURE SOCIALI

Posizionamento giochi nei giardini pubblici nel Comune di Lentate sul Seveso Comune di Lentate sul Seveso : 140.000

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della caserma dei carabinieri, di proprietà comunale, nel comune di Biassono Comune di Biassono : 120.000

Messa in sicurezza e recinzione del parco giochi inclusivo di Via Rimembranze nel Comune di Varedo Comune di Varedo : 100.000

Manutenzione straordinaria della Stazione Carabinieri Comune di Carate Brianza 20.000

Ristrutturazione della caserma dei Carabinieri che esercita la sua competenza nei comuni di Giussano e Briosco Comune di Giussano : 90.000

Realizzazione della nuova sede della Protezione Civile Comune di Veduggio con Colzano : 100.000

Progetto di recupero e ristrutturazione della sede comunale Comune di Vimercate : 400.000

Manutenzione straordinaria della casa del Custode di “Villa Campello” Comune di Albiate : 50.000

Intervento di realizzazione della nuova area feste Comune di Mezzago : 160.000

Realizzazione di percorsi interni con abbattimento delle barriere architettoniche Comune di Concorezzo : 190.000

Acquisto di beni mobili per la realizzazione mercatino storico del borgo Comune di Lazzate : 50.000

Completamento nuova sede protezione civile del Gruppo intecomunale di Veduggio con Colzano e Renate, a completamento opera Comune di Veduggio : 150.000

Riqualificazione della Pista di Atletica Leggera e realizzazione nuovo impianto di illuminazione al led della medesima, sita presso il centro sportivo comunale Comune di Limbiate : 440.000

Ristrutturazione spogliatoi della palestra situata presso la Scuola Primaria di Via Marconi Comune di Misinto : 80.000

Ristrutturazione dello stadio Sada Comune di Monza : 100.000

Intevento di manutenzione straordinaria dello stadio Sada Comune di Monza : 170.000

Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo CONI ed antincendio della Palestra della Scuola Media Bellani Comune di Monza : 500.000

Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale Comune di Sovico : 250.000

Riqualificazione e valorizzazione della piscina olimpionica all’interno del Parco di Monza nelle immediate vicinanze dell’Autodromo Consorzio Villa Reale e Parco di Monza : 2.000.000

Rifacimento della pavimentazione presso le palestre dell’Istituto Tecnico Industriale “Pino Hensemberger” e del Liceo Scentifico Statale “Paolo Frisi” Provincia di Monza e della Brianza: 200.000

CURA DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Riqualificazione centro storico in piazza dei caduti nel comune di Lazzate Comune di Lazzate : 520.000

Riqualificazione nucleo storico del comune di Ceriano Laghetto Comune di Ceriano Laghetto : 150.000

Realizzazione del secondo lotto dei lavori di riqualificazione della ex lottizzazione Farga Comune di Meda : 100.000

Riqualificazione urbana di Via Volturno a Brugherio (MB) Comune di Brugherio : 500.000

Riqualificazione urbana di un tratto di Via dei Mille a Brugherio (MB) Comune di Brugherio : 500.000

Manutenzione straordinaria marciapiedi Briosco e Inverigo Comune di Briosco : 200.000

Manutenzione straordinaria di Piazza San Martino Comune di Bovisio Masciago : 100.000

Manutenzione straordinaria di piazza Bonfanti e delle vie centrali Comune di Vedano al Lambro : 110.000

Intervento di manutenzione straordinaria di piazza Lombardia Comune di Lazzate : 350.000

Manutenzione straordinaria della piazza principale Piazza Diaz - lotto 1 Comune di Ceriano Laghetto : 270.000

Realizzazione della piazza e del parcheggio antistante a Palazzo Rovelli - lotto 1 Comune di Cogliate : 270.000

Manutenzione straordinaria di Piazza Talamoni Comune di Besana in Brianza : 100.000

