Piano di vaccinazioni Covid, la Lombardia chiama Guido Bertolaso Guido Bertolaso di nuovo consulente della Regione Lombardia? Potrebbe succedere dopo l’incontro con l’assessore Moratti: l’incarico riguarda la gestione del piano di vaccinazione di massa contro il Covid-19.

La Regione Lombardia chiama di nuovo Guido Bertolaso. E questa volta lo fa per la gestione del progetto di vaccinazione di massa contro il Covid 19. La notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa regionale nel tardo pomeriggio di sabato 30 gennaio. “La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l’intera popolazione lombarda” si legge in una nota.

La Regione informa che il piano sarà successivo al termine delle somministrazioni del vaccino al personale medico, sanitario e agli ospiti delle rsa. “Con il dottor Guido Bertolaso - prosegue la Regione - si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni”.

Bertolaso, in passato direttore del dipartimento della Protezione civile nazionale, è già stato consulente della Regione, anzi del presidente Attilio Fontana, lo scorso marzo, per il progetto del contestato ospedale in Fiera. Lo stesso ha fato poi nelle Marche e quindi è diventato consulente della Regione Sicilia per il progetto “turismo sicuro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA