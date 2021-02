Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La via Colombo a Cavenago

“Piano asfalti 2021” a Cavenago, si parte da via 8 Marzo, via Colombo e via Vivaldi Le tre strade da lunedì 15 febbraio saranno interessate dal rifacimento dei marciapiedi. Il Comune raccomanda attenzione: all’eventuale modifica della viabilità temporanea e ai divieti di sosta che saranno posizionati nelle zone interessate

Partirà Lunedì 15 febbraio il primo lotto del “piano asfalti 2021” programmato dall’amministrazione comunale di Cavenago. Le prime vie ad andare sotto i ferri saranno via 8 Marzo, via Colombo e via Vivaldi lungo le quali verranno effettuati degli interventi di rifacimento dei marciapiedi.

«Si raccomanda di fare attenzione all’eventuale modifica della viabilità temporanea e ai divieti di sosta che saranno posizionati nelle zone interessate dall’intervento all’avanzamento dei lavori - si legge in un comunicato del comune -. Un’area di cantiere sarà posizionata in una porzione del parcheggio di via Vivaldi fino al termine dell’intervento». Prossimamente ulteriori interventi di asfaltatura delle carreggiate e di rifacimento marciapiedi coinvolgeranno le altre zone del paese nei prossimi lotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA