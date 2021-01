Piace il video del parroco che parla ai fedeli dell’importanza delle parole e bacchetta Di Maio È diventata un caso l’omelia del parroco di Paola, in provincia di Cosenza, che per sottolineare l’importanza delle parole e del loro significato ha preso in prestito una frase del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l’incontro con Mario Draghi.

Quasi sul finale ha guardato in camera e si è chiesto se quel suo dialogo con i fedeli a fine messa sarebbe andato in rete. Poi don Pietro De Luca ha detto “fallo girare, Daniè” e il video ha fatto il giro della rete e dei social. È diventata un caso l’omelia del parroco di Paola, in provincia di Cosenza, che per sottolineare l’importanza delle parole e del loro significato ha preso in prestito una frase del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che dopo aver incontrato l’ex i presidente della Banca centrale europea. Mario Draghi ha detto che “gli ha fatto una buona impressione. Non avrebbe dovuto dire che gli aveva fatto una bella impressione. Ma insomma, un po’ di umiltà, sennò non ci capiamo più - ha detto - Io me ne andrei dall’Italia se avessi l’età giusta perché è in mano a persone che non sanno quello che dicono”.

