Pescatore vimercatese muore in Valsesia Franco Sterchele, 74 anni, venerdì mattina era uscito di casa a Scopa (Vercelli). Le squadre di soccorso l’hanno trovato sabato pomeriggio. Forse fatale una caduta su un sentiero.

Sarebbe scivolato lungo il sentiero in riva al torrente Comba, in Valsesia, dove era andato a pescare. Franco Sterchele, 74 anni, pensionato di Vimercate, è stato trovato morto sabato pomeriggio dalle squadre del Soccorso Alpino che fin da venerdì sera lo stavano cercando.

Sterchele, appassionato di pesca, era a Scopa in villeggiatura. Uscito venerdì mattina per andare a pescare, a sera non aveva fatto ritorno. I familiari hanno lanciato l’allarme e le squadre del Soccorso alpino, coadiuvate da carabinieri e unità cinofile, lo hanno trovato nei pressi del torrente Comba. Non si esclude che l’uomo possa essere stato colto da un malore.

