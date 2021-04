Perde il controllo sulla Statale 36 in un tratto interessato da lavori, soccorsi difficili e code Un 74enne alla guida di una Fiat Sedici nella serata di sabato 3 aprile ha perso il controllo e carambolato sbattendo contro il guard rail nel tratto a due corsie in direzione Verano. Soccorsi resi difficili dal cantiere e lunghe code.

Incidente senza gravi conseguenze ma con disagi al traffico sabato 3 aprile in serata, attorno alle 21, lungo la Statale 36 nel tratto a due corsie verso Verano Brianza, in corsia sud, interessato da lavori per la sostituzione delle barriere. Per cause al vaglio della polizia stradale un 74enne alla guida di una Fiat Sedici ha perso il controllo, ha carambolato sbattendo contro il guard rail. Proprio perché accaduto in un tratto interessato da lavori, per i soccorsi è stato particolarmente difficile raggiungere l’automobilista poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza per accertamenti. Durante le operazioni si sono formate lunghe code.

L’auto incidentata

