Perde il controllo per un colpo di sonno e si incaglia sui pali del sagrato di Lesmo

Attimi di paura nella serata di mercoledì 27 luglio a Lesmo: attorno alle 22.30 un’auto ha abbattuto alcuni dei paletti che separano il sagrato della chiesa Santa Maria Assunta dalla via Marconi impennandosi e rimanendo incastrata. L’automobilista, che stava viaggiando in direzione nord verso California, dopo essere uscita dalla rotatoria sembrerebbe aver perso il controllo della vettura per via di un colpo di sonno.

Fortunatamente la donna non ha riportato ferite, ma solo un grande spavento, scendendo con le proprie gambe dall’auto aiutata da alcune persone presenti in piazza. Sul posto sono arrivati prima i carabinieri e poi i vigili del fuoco che dopo alcune ore hanno liberato l’auto incagliata favorendo la sua rimozione.

