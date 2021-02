Perde il controllo e finisce contro un palo a Bernareggio: auto distrutta, solo lievi ferite per un 21enne L’incidente stradale è avvenuto poco prima dell’una nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è stato portato in codice verde all’ospedale di Vimercate. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palo dell’illuminazione pubblica pericolante.

Si è schiantato violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica e se l’è cavata con lievi ferite un ragazzo di 21 anni protagonista nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell’una, di un incidente stradale a Bernareggio, in via Sandro Pertini. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, una Renault Modus, non coinvolgendo altre auto. Personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il palo pericolante. Sul posto personale sanitario con un’ambulanza (il 21enne è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Vimercate) e i carabinieri.

Un’altra immagine dei danni

