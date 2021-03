Per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 la Lombardia finanzia l’acquisto di 46 nuovi treni In vista delle olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, Regione Lombardia ha deliberato il finanziamento per l’acquisto di 46 nuovi treni.

Sono 46 i nuovi treni che Regione Lombardia acquisterà stanziando 351 milioni di euro. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta Fontana su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Questo investimento si aggiunge al programma di rinnovamento della flotta già in corso, che sta prevedendo la progressiva entrata in servizio di 176 treni nuovi. Ad oggi ne sono già in servizio 21 (10 Donizetti e 11 Caravaggio). «I 46 nuovi treni saranno consegnati entro il 2025 - spiega il presidente Attilio Fontana - in tempo dunque per le Olimpiadi 2026. L’obiettivo è efficientare il trasporto ferroviario sulle tratte interessate dal flusso di turisti che visiteranno la Lombardia in occasione dell’evento olimpico: quindi quelle che collegano Milano alla Valtellina e ai due principali aeroporti lombardi, ovvero Malpensa e Orio al Serio». «Il nuovo materiale rotabile - aggiunge l’assessore Terzi - sarà dunque impiegato anche sulla futura ferrovia che collegherà Bergamo all’aeroporto di Orio. I 351 milioni investiti derivano dalle risorse del Piano Lombardia e fanno parte degli investimenti messi in campo dalla Regione in ottica Olimpiadi».

Il mandato di acquisto riguarda 26 treni modello Caravaggio (treno alta capacità) e 20 treni modello Donizetti (treno media capacità) che entreranno in servizio sulle seguenti direttrici:

- 20 nuovi treni per i servizi sulla direttrice Milano/Sondrio/Tirano (con fermata a Monza)

- 16 nuovi treni per i servizi sulla direttrice Milano-Aeroporto di Bergamo Orio

- 10 nuovi treni per i servizi sulla direttrice Milano-Aeroporto di Malpensa

«L’investimento complessivo di Regione Lombardia per rinnovare la flotta - prosegue l’assessore Claudia Terzi - sfiora ora i 2 miliardi di euro per 222 treni nuovi, se consideriamo che il programma di immissione di 176 nuovi convogli attualmente in corso è stato finanziato con 1,6 miliardi di euro. Treni nuovi significa più comfort per i viaggiatori e una diminuzione dei disagi derivanti dalla vetustà dei convogli. I treni di ultima generazione saranno gradualmente allocati in tutte le province della Lombardia, compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione e messa in esercizio».

«È un importante passo avanti - spiega Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni - per migliorare la mobilità sulle direttrici Milano-Lecco-Alta Valtellina e Orio al Serio-Milano, così da arrivare pronti all’evento olimpico del 2026. Si tratta di un formidabile acceleratore per la realizzazione di infrastrutture necessarie per i territori. Attraverso questi imponenti investimenti - sottolinea - ci saranno sicuramente effetti positivi anche nel post evento».

