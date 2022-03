Per il marciapiede di via Rossini a Briosco arrivano anche 150mila euro dalla Provincia di Monza C’è anche il contributo della Provincia di Monza per realizzare il marciapiede di via Rossini a Briosco: in arrivo ben 150mila euro.

Novità in arrivo per gli automobilisti brioschesi. La Provincia di Monza e Brianza ha accolto la proposta di finanziare il progetto del marciapiede di via Rossini verso Peregallo, frazione di Briosco, con un contributo di 150mila euro. Il Comune aveva inoltrato la richiesta lo scorso 19 novembre 2021. Martedì 22 febbraio l’ok della Provincia. «Il presidente della Provincia Luca Santambrogio durante un incontro con i rappresentanti del Comune di Briosco ed il consigliere delegato provinciale ha confermato la volontà di destinare un contributo provinciale alla realizzazione dell’intervento – si legge nel comunicato stampa diffuso dal gruppo di “Verbicaro Sindaco” - La proposta, secondo quanto riferito dalla Provincia, in fase di definizione è quella di inserire anche il marciapiede di Briosco tra gli interventi finanziabili con il rientro, da parte di Regione Lombardia, delle quote di Asam». Ovvero 36 milioni di euro che entreranno nelle casse provinciali tra il 2022 ed il 2025 in rate da 9 milioni di euro ciascuna.

«Il presidente ci ha confermato che la Provincia sta ora completando il piano delle destinazioni delle risorse - ha aggiunto il sindaco Antonio Verbicaro –. Siamo soddisfatti di questo nuovo traguardo». La Provincia metterà dunque sul tavolo 150mila euro che vanno a sommarsi ai 110mila euro già stanziati per lo stesso intervento da Regione Lombardia a seguito dell’istanza inoltrata dal Comune il 4 dicembre 2020.

