Riceve e rispedisce merce acquistata da sconosciuti con carte clonate: denunciato un 18enne di Vimercate Tramite una chat, in cambio di soldi, ha avviato la “carriera” da intermediario e spedizioniere usando una edicola di Usmate per farsi recapitare i pacchi: l’edicolante, insospettito, ha chiamato i carabinieri

E’ stato denunciato per truffa un diciottenne di Vimercate che, in cambio di soldi, ha accettato di ritirare e poi rispedire dei pacchi con prodotti tecnologici costosi e all’avanguardia, scarpe e capi di abbigliamento griffati, acquistati online da sconosciuti con carte di credito clonate.

Un “affare” nato su una chat “nascosta” di un social di messaggistica istantanea: su questa il 18enne ha trovato un canale nel quale venivano offerti servizi illegali di vario genere tra cui l’intermediazione nella ricezione di pacchi dal contenuto misterioso e il successivo inoltro a destinatari sconosciuti a un indirizzo indicato di volta in volta soltanto a pacco ricevuto. Il tutto in cambio di soldi, solitamente una somma pari a circa 50 euro accreditati in criptovaluta. Con la possibilità di fare carriera: più lo “spedizioniere” è bravo più riceve pacchi dal contenuto più costoso.

Il ragazzo, per evitare che si potesse risalire facilmente a lui, aveva scelto come indirizzo di destinazione un’edicola di Usmate Velate nella quale è attivo il servizio di ritiro pacchi, che ultimamente aveva visto aumentare considerevolmente l’arrivo di questi plichi misteriosi. Si era anche procurato una foto di un documento perfettamente contraffatto, che indicava il nominativo fittizio del destinatario delle spedizioni e riportante la sua fotografia, da mostrare ogni volta per ritirare le scatole.

A lungo andare l’edicolante si è insospettito e ha deciso di informare i Carabinieri di Arcore i quali si sono finti clienti e appena hanno visto arrivare il 18enne a ritirare cinque pacchi l’hanno fermato: nella sua abitazione hanno trovato numerosa merce e hanno scoperto così la sua attività di intermediario e “spedizioniere” di colli destinati a terzi.

